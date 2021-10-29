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Следующий фильм Зака Снайдера получил название «Планета мертвецов»

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Следующий фильм Зака Снайдера получил название "Планета мертвецов"

Зак Снайдер объявил название своего нового режиссерского проекта. Фильм под названием «Планета мертвецов» станет продолжением зомби-экшена «Армия мертвецов».

О том, что в производство запускается сиквел, было объявлено сразу же после выпуска и успеха «Армии мертвецов», выложенной в мае 2021 на платформе Netflix. Но до сих пор никаких подробностей продолжения не было.

По словам Снайдера, в «Планете мертвецов» может появиться персонаж «Армии мертвецов» в исполнении Маттиаса Швайгхёфера, взломщик сейфов, который, забаррикадировавшись в сейфе в финале фильма, вполне мог выжить.

Отметим, что персонаж Швайгхёфера также стал героем приквела зомби-франшизы под названием «Армия воров», который выходит на Netflix уже сегодня, 29 октября.

29 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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