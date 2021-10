Джиджи Хадид и Зейна Малика сотрясают скандалы » Сенат США одобрил новые санкции против китайских технологических гигантов Spread the love















Сенат Конгресса США в четверг единогласно поддержал законопроект, предусматривающий дополнительное ужесточение ограничений против компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, представляют угрозу национальной безопасности США. Как сообщает газета The Hill, к этой категории в настоящий момент относятся в том числе китайские фирмы Huawei и ZTE. Законопроект запрещает Федеральной комиссии по связи США (FCC) рассматривать заявки и выдавать разрешения на продукцию компаний, внесенных ею ранее в особый список фирм, представляющих угрозу национальной безопасности.На прошлой неделе законопроект поддержала также и Палата представителей Конгресса США. «За» выступили 420 законодателей, четверо высказались «против». Теперь документ поступит на подпись президенту страны Джо Байдену. Федеральная комиссия по связи США в марте опубликовала список из пяти китайских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, представляют угрозу национальной безопасности. В их число попали, помимо упомянутых Huawei и ZTE, также Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co. Решение признать китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США FCC впервые приняла еще в июне прошлого года. Тогда было запрещено использовать средства из фонда комиссии на закупку оборудования и получение услуг от Huawei и ZTE, а также от их дочерних и материнских компаний. Позднее Huawei и ZTE обратились в ведомство с просьбой пересмотреть это решение, но регулятор ее отклонил. Последние несколько лет Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели в отношении китайской компании санкции. Минторг США с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем несколько раз продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. В августе 2018 года бывший тогда президентом Дональд Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей утверждают, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.