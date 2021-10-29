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Росія припиняє поставки вугілля в Україну

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Російська Федерація з 1 листопада припиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Йдеться про вугілля марки А та П.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у своєму телеграм-каналі. Він зуаважив, що такі дії РФ схожі на ту “енергетичну війну”, що відбувалася восени 2014 року.

“З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)”, – написав Герус.

Посилаючись на інформацію учасників ринку, Герус зазначив, що заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

Між тим, в Україні наразі майже у четверо менше запасів вугілля, аніж має бути за графіком Міністерства енергетики. У Міненерго недостатні показники запасів вугілля визнають, про те стверджують, що на роботу енергетичної системи це не впливає.

29 октября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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