Пентагон призвал союзников по НАТО начать поставки Украине летального оружия

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Пентагон призвал союзников по НАТО начать поставки Украине летального оружия — это укрепит оборону Евросоюза, а также поможет защите Украины от российской агрессии. Также будет значительно расширен перечень поставляемых вооружений. По мнению экспертов, Украина сможет получать современные средства для борьбы с танками и самолетами, корректируемые боеприпасы, системы РЭБ, снайперские комплексы и легкую бронетехнику.

Представитель Пентагона Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона начать поставки на Украину летальных вооружений оборонного характера.

Выступая на мероприятии Центра стратегических и международных исследований, Купер заявила, что «всем союзникам нужно снять ограничения на поставки помощи в виде летальных вооружений оборонного характера», потому что у Украины должна быть возможность «приобрести средства, которые нужны ей для защиты».

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Украина получила новые партии летального оружия из США. По его словам, американский борт привез «много высокоточного наступательного оружия».