Panasonic поставит для Tesla аккумулятор нового типоразмера с увеличенной в 5 раз емкостью

Компания Panasonic представила прототип батареи типоразмера 4680 (46 миллиметров в диаметре, 80 миллиметров в высоту), которая имеют емкость в 5 раз большую, чем у используемых для автомобилей Tesla ячеек 1865. В результате компания Tesla сможет снизить себестоимость своих электромобилей.

Прототип новой батареи 4680 относится к типу литий-никель-кобальт-алюминий-оксидных батарей и специально разработан Panasonic для поставок американскому автопроизводителю. При этом японская компания планирует отказаться от производства литий-железо-фосфатных батарей, которые в будущем Tesla сможет получать от корейской фирмы LG Energy Solution или китайской компании Contemporary Amperex Technology.