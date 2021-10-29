Моника Беллуччи поразила поклонников новым элегантным образом на вечеринке

57-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поразила поклонников новым элегантным образом. Звезда опубликовала фото с мероприятия Cartier, куда пришла в черном платье с глубоким декольте, и получила множество комплиментов от пользователей сети.

Снимок из Парижа знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram. На ужине Беллуччи появилась в шикарном наряде от Chanel с открытыми плечами.

Платье было обшито серебристыми украшениями, а верхние пуговицы женщина расстегнула, привлекая внимание к своим формам.

Макияж звезды был сдержанным, но с акцентом на глаза, которые визажист подчеркнул темными насыщенными тенями. Волосы Беллуччи были лишь немного завиты, а образ дополняло шикарное колье с драгоценными камнями.

Фанаты кинозвезды оставили под снимком почти 300 тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.

Подписчики назвали женщину красавицей, королевой и «настоящей девушкой Бонда». Многие отметили, что с годами внешность Беллуччи не меняется и она становится все более изысканной.

«Хотела бы и я выглядеть так круто», – написала под фотографией одна из подписчиц актрисы.