Крупнейший за несколько лет выброс магнитной плазмы накроет Землю

Облако магнитной плазмы движется в сторону Земли, и с субботы вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури.

Первый удар солнечной плазмы о магнитное поле Земли произойдет примерно в 10:00 30 октября. После этого начнутся крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.

Ученые оценивают вчерашний всплеск солнечной активности как один из крупнейших, а возможно, самый крупный за последние годы.

Стихийное событие может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.

Как сообщалось, вспышка класса Х произошла на Солнце вечером четверга и продолжалась 31 минуту. Всего за последние двое суток на поверхности светила произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, индекс активности на сайте лаборатории повышен до «оранжевого» и лишь немного не дотягивает до «красного» уровня.