Криштиану Роналду и Джорджина Родригес снова станут родителями — они ждут близнецов

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В семье 36-летнего Криштиану Роналду и его 27-летней возлюбленной Джорджины Родригес грядет пополнение. Радостной новостью футболист поделился в своем инстаграме, опубликовав новый снимок с Джорджиной: на нем он держит в руках снимки УЗИ. В подписи Роналду сообщил, что они с Джорджиной ждут двойню.

Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами, — написал Криштиану.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Тем самым Роналду подтвердил слухи, появившиеся в прессе накануне. Ранее издание Hola! со ссылкой на инсайдера сообщило, что пара ждет ребенка. По информации СМИ, модель сейчас находится на 12-й неделе беременности. В своем комментарии инсайдер отметил, что пара очень рада этой новости.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду, которые вместе пять лет, уже воспитывают четверых детей: 11-летнего Криштиану-младшего, имени матери которого футболист не раскрывает, четырехлетних близнецов Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью, и общую трехлетнюю дочь Алану. Детей бойфренда Родригес очень любит и воспитывает как своих, проводя с ними все свободное время.

Год назад Джорджина признавалась в интервью, что хотела бы вновь стать матерью, и, возможно, ее мечты теперь воплотились в реальность.

Несмотря на довольно длительные отношения, под венец пара пока не спешит. Их уже несколько раз подозревали в помолвке, однако влюбленные пока не обручились. Джорджину тем не менее этот вопрос, похоже, волнует — в реалити-шоу о своей жизни она призналась, что хотела бы сыграть свадьбу, и выразила надежду, что это все же случится. Роналду жениться, впрочем, и не отказывался и говорил, что обязательно это когда-нибудь сделает. Но никакой, даже примерной даты не называл.