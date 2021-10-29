 
«  
  »

Хайди Клум показала идею образа на Хэллоуин

Spread the love
Хайди Клум показала идею образа на Хэллоуин

Немецкая супермодель восхитила откровенностью и оригинальной идеей к предстоящему празднику.

Популярная модель Хайди Клум показала свою подготовку к Хэллоуину. В Instagram 48-летняя звезда опубликовала откровенный ролик с необычным гримом.

Хайди предстала топлес. Она позировала спиной к камере. При этом несколько раз она повернулась и показала свою грудь.

Звезда распустила длинные светлые волосы и прикрыла низ фигуры алым полотенцем.

«Никогда не оглядывайся назад, прошлое — пустыня ужасов», — написала она под видео.

29 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  