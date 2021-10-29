Хайди Клум показала идею образа на Хэллоуин

Немецкая супермодель восхитила откровенностью и оригинальной идеей к предстоящему празднику.

Популярная модель Хайди Клум показала свою подготовку к Хэллоуину. В Instagram 48-летняя звезда опубликовала откровенный ролик с необычным гримом.

Хайди предстала топлес. Она позировала спиной к камере. При этом несколько раз она повернулась и показала свою грудь.

Звезда распустила длинные светлые волосы и прикрыла низ фигуры алым полотенцем.

«Никогда не оглядывайся назад, прошлое — пустыня ужасов», — написала она под видео.