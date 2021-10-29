Генерал Хайтен: Китай может опередить США и Россию по военной мощи

ВАШИНГТОН – Реализация планов Китая по опережению США в военной сфере – лишь вопрос времени, предупредил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен, назвав быстрый подъем китайских вооруженных сил «ошеломляющим».

«Их темпы и траектория позволят им превзойти Россию и Соединенные Штаты, если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить», – сказал он, обращаясь к ассоциации военных обозревателей Defense Writers Group.

«Нам нужно что-то предпринять», – добавил он.

Накануне глава вооруженных сил США публично подтвердил, что в июле Китай испытал систему гиперзвукового оружия, отправив в кругосветный полет ракету со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Генерал Марк Милли в среду заявил в интервью Bloomberg Television, что проведенные в Китае испытания вызывают «серьезное беспокойство».

Как и Милли, Хайтен отказался поделиться подробностями об испытаниях китайской гиперзвуковой ракеты, заявив, что эта информация засекречена. Но он признал, что сам факт проведения испытаний является сигналом.

Хайтен выразил уверенность, что на данный момент собственная гиперзвуковая программа Америки находится на более продвинутом уровне, но выразил опасения, что и это может измениться.

«За последние пять лет или даже больше Соединенные Штаты провели девять гиперзвуковых испытаний, – сказал Хайтен репортерам. – Китай же провел сотни».

«Единицы против сотен – не лучший расклад», – добавил он.

Хайтен также вновь выразил опасения, которые он впервые озвучил, когда занимал пост главы Стратегического командования: по его мнению, потенциал США по защите от китайского и российского гиперзвукового оружия нуждается в доработке.

«Главное в защите от гиперзвуковых ракет – не оружие. Это не создание собственных гиперзвуковых вооружений. Это создание датчика, который может видеть гиперзвуковое оружие, – сказал он. – Сейчас у нас таких датчиков нет».

Несмотря на опасения по поводу быстрого наращивания военной мощи Китая, Хайтен считает, что на данный момент главной угрозой для США остается Россия.

«Россия по-прежнему является самой непосредственной угрозой просто потому, что у нее развернуто порядка 1500 единиц ядерного оружия, а у Китая есть примерно 20 процентов от этого количества, – сказал генерал. – Поэтому в ближайшем будущем беспокоиться следует о России».

«У нее уже есть действующие гиперзвуковые возможности с ядерным оружием, – продолжил Хайтен. – И она продолжают экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями, но далеко не такими темпами, как Китай».