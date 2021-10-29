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Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс снимутся в одном фильме

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Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс снимутся в одном фильме

Еще в сентябре мы наблюдали за игрой Энн Хэтэуэй и Джареда Лето на улицах Нью-Йорка, когда они изображали супружескую пару, а теперь актриса задействована в новом проекте — фильме Armageddon Time (Время армагедона).

В картине вместе с Энн снимется культовый актер и обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс.

Режиссером фильма выступит Джеймс Грей. По его словам, фильм будет вдохновлен его собственной жизнью и детством в Куинсе (районе Нью-Йорка), а также покажет историю взросления. Действие в картине будет происходить в конце 70-х годов.

29 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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