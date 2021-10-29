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Эмили Кларк сыграет в романтической комедии «Капсульное поколение»

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Эмилия Кларк сыграет в романтической комедии "Капсульное поколение"

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и Чиветел Эджиофор («12 лет рабства») сыграют главные роли в романтической комедии «Капсульное поколение» (The Pod Generation, другой перевод — Поколение стручков).

Как сообщает Variety, режиссером и сценаристом научно-фантастического проекта выступит Софи Барте.

По сюжету в недалеком будущем существует специальная технология, позволяющая обоим партнерам родить ребенка с помощью присоединенного к телу искусственного чрева. Нью-йоркская пара Рэйчел и Элви решают на себе испытать новомодную процедуру. Этот шаг станет началом большого приключения и потенциального кризиса в отношениях.

Съемки начнутся в марте следующего года, даты релиза пока нет.

29 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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