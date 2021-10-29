Джиджи Хадид и Зейна Малика сотрясают скандалы

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Семью Джиджи Хадид и Зейна Малика сотрясают скандалы — в семье постоянно происходят ссоры, избиения и боль.

Теща Зейна Малика, Иоланда, подвела собственную дочь Джиджи к расставанию с мужем. Женщина публично обвинила зятя в избиениях. Иоланда угрожала во что бы то ни стало подать заявление в полицию, потому что больше не в силах это терпеть.

Не прошло и нескольких часов, как Малик ответил на обвинения. На личной странице в Instagram он заявил: теща явилась в его дом, когда Джиджи отсутствовала. Зейн и Иоланда повздорили из-за малышки Кхай, после чего теща решила отомстить.

Спустя сутки стало известно, что Хадид внезапно рассталась с мужем.

«Сейчас они не вместе. Хотя они оба хорошие родители. Они вместе воспитывают дочь. Иоланда очень защищает Джиджи. Она хочет лучшего для дочери и внучки», — приводит слова инсайдера People.