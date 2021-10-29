Дешевый антидепрессант предотвращает тяжелые формы коронавируса

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Дешевый общедоступный антидепрессант может снизить вероятность развития тяжелых форм COVID-19 почти на треть у людей из групп высокого риска, в том числе у пожилых. Как пишет CNN, такие результаты показало исследование с участием около 1,5 тыс. пациентов в Бразилии, передает «ИноСМИ».

Оказалось, что больные, принимавшие препарат флувоксамин уже на ранних этапах диагностирования коронавируса, с меньшей вероятностью заболевают тяжелой формой инфекции и требуют госпитализации. Исследование было опубликовано в The Lancet Global Health.

Препарат — селективный ингибитор обратного захвата серотонина, часто используемый для лечения обсессивно-компульсивного расстройства и депрессии. Но оказывается, он может также влиять позитивно на воспалительные процессы, объяснила доцент психиатрии Вашингтонского университета в Сент-Луисе доктор Анджела Рейерсен.

«Флувоксамин снижает выработку воспалительных молекул, называемых цитокинами, которые могут быть вызваны инфекцией SARS-CoV-2», — говорит Райерсен. Препарат также снижает содержание тромбоцитов в крови, что может положительно влиять на свертываемость крови при коронавирусной инфекции.

В группе, которая принимала препарат, лишь 79 пациентов (11%) нуждались в госпитализации или длительном пребывании в отделении неотложной помощи по сравнению с 16% тех, кто принимал плацебо. Абсолютный риск был ниже на 5%, а относительный — на 32%.

«Учитывая безопасность применения, переносимость, простоту использования, низкую стоимость и широкую доступность флувоксамина, эти данные могут повлиять на национальные и международные рекомендации по клиническому ведению сovid-19», — делают вывод эксперты.

Родственный препарат, прозак или флуоксетин, также относительно недорог и еще более доступен, и исследователи заявили, что этот препарат следует тоже изучить, чтобы увидеть, может ли он помочь против коронавируса.

«Сейчас критически важно установить, присущ ли такой эффект данному классу лекарств и могут ли эти препараты взаимозаменяемо использоваться для лечения covid-19», — написали они.