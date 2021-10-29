Дени Вильнев назвал дату начала съемок продолжения «Дюны»
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Дени Вильнев назвал дату начала съемок продолжения «Дюны» — фильм уже в стадии подготовки. А также он рассказал о том, почему он не строит планы на свою карьеру, как Квентин Тарантино.
Вскоре после того, как кинокомпания Lionsgate анонсировала продолжение «Дюны» и объявила дату релиза картины, постановщик Дени Вильнёв дал интервью журналу The Hollywood Reporter, где поговорил о работе над франшизой и своей карьере в целом.
Выбрали самое интересное из беседы с режиссёром.
О второй части «Дюны»
Вильнёв признался, что узнав о том, что студия дала добро на сиквел, почувствовал одновременно и огромное облегчение, и большую ответственность за проект.
Вторая часть должна выйти в октябре 2023-го, и, по словам режиссёра, к съёмкам смогут приступить где-то в начале осени 2022 года. И это в том случае, если планам ничто не помешает.
Постановщик решил не вдаваться в детали, так как не очень любит говорить о фильмах, над которыми всё ещё активно работает. Но отметил, что многому научился во время создания первой «Дюны» и надеется как можно лучше применить приобретённые знания.
О сравнениях с Ноланом, любви к кино и «Мессии Дюны»
В ответ на замечание журналиста, что имена Дени Вильнёва и Кристофера Нолана нередко начали упоминать вместе в числе одних из лучших кинорежиссёров современности, сам Вильнёв заявил, что предпочитает игнорировать подобные высказывания. Хотя фильмы своего коллеги он сам очень любит.
Режиссёр также рассказал, что никогда не думал о своей карьере в долгосрочной перспективе и не строил никаких планов. В отличие от Квентина Тарантино, который хочет уйти из кино после своего десятого фильма, Вильнёв относится к планам на будущее более спонтанно.
Постановщик может лишь надеяться, что не потеряет творческий запал через много лет и продолжит работать. Но пока он сосредоточен на том, чем занят сейчас — на продолжении «Дюны» и возможной третьей части серии, экранизации второго романа из цикла Фрэнка Герберта.
О работе над первой «Дюной» и любви к книге
Хотя режиссёр вынашивал идеи для адаптации фантастического романа ещё с подросткового возраста, он постоянно находил что-то новое — даже на самой съёмочной площадке.
К примеру, зонтика, с которым ходит по Арракису ментат Атрейдесов по имени Суфир Хават, не было ни в сценарии, ни на концепт-артах. Его принесли актёру Стивену Хендерсону гримёры, побоявшись что тому станет плохо от жары. Но Вильнёву настолько понравилось как он смотрится, что постановщик попросил Хендерсона использовать зонт и в образе.
По словам самого постановщика, он пытается прислушиваться к вдохновению, даже когда оно настигает его прямо перед съёмками.
Режиссёр также отметил, что в фильме нашлось место и отсылкам. К примеру, момент, когда Дункан Айдахо рассматривает ползающего по его руке жука, Вильнёв сам назвал оммажем «Семи самураям» 1954 года.
По словам Вильнёва, он не задумывался о том, заинтересуются ли зрители книгами Фрэнка Герберта после его фильма, но он очень рад, что его любовь к оригинальным произведениям сможет разделить ещё больше людей. И после работы над экранизацией его чувства к книге не угасли.
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