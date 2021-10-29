ЦАХАЛ намерен начать лазерный перехват ракет уже в 2022 году

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В последние месяцы ЦАХАЛ торопит оборонную промышленность с подготовкой лазерной системы противовоздушной обороны, которая должна быть интегрирована в комплексы «Железного купола» уже в следующем году.

Стоимость каждого перехвата лазерной системой ПВО оценивается в несколько шекелей — ничто по сравнению с десятками тысяч шекелей на каждый залп «Железного купола». Решение было принято после операции «Страж стен», в которой в больших количествах использовали комплексы «Железный купол», и на фоне политических разногласий в США по поводу финансирования восстановления арсенала противоракет, которое оценивают в 1 миллиард долларов.

Военные обратились к компаниям, участвующим в лазерных разработках, с просьбой сделать их приоритетными – для поставки первой рабочей системы в начале следующего года и развертывания ее вблизи границы с сектором Газа к середине 2022 года.

Система, которую будут также эксплуатировать ВВС, предназначена для интеграции технологии лазерного перехвата с «Железным куполом», находящимся в строю с 2011 года. По плану оборонного ведомства производство еще трех таких систем будет завершено к 2024 году, и все четыре будут размещены на юге страны для защиты от ракетных обстрелов из сектора Газа.

Ожидается, что существующие комплексы «Железного купола» будут оставаться в эксплуатации еще в течение многих лет, но большое количество ракет, выпущенных по Израилю во время майской операции, заставило специалистов министерства обороны провести переоценку подхода, в рамках которого ставка была только на «Железный купол». Был сделан вывод, что дорогостоящая система перехвата может в будущем повлиять на продолжительность боевых действий и возможности ЦАХАЛа адекватно отвечать на ракетную угрозу ХАМАСа и «Исламского джихада».

Система частично финансируется из американских средств в рамках бюджета, утвержденного конгрессом США. В прошлом месяце финансирование было отложено из-за внутреннего спора в Демократической партии, когда его отделили от общего закона о бюджете по требованию членов так называемого прогрессивного крыла партии.

В конечном счете палата представителей одобрила финансирование «Железного купола» в размере 1 миллиарда долларов большинством в 420 голосов от обеих партий против девяти, проголосовавших против. Предложение в настоящее время ожидает одобрения сената. Внутренний конфликт в Вашингтоне заставил Израиль понять, что зависимость от финансирования со стороны США, вероятно, затруднит деятельность ЦАХАЛа и ситуация станет еще более сложной в ближайшие годы в свете политических изменений в США.

В ближайшие недели в оборонной промышленности планировалось провести испытания по проверке возможностей новой системы. Испытания были отложены на несколько недель из-за модернизации и корректировки системы в соответствии с пожеланиями будущих пользователей, главным образом в сторону уменьшения размера и снижения опасности при перехвате целей нанести ущерб силам и объектам ЦАХАЛа.

Комбинированные с лазерными перехватчиками комплексы «Железный купол» будут задействованы, по крайней мере на первом этапе, для защиты поселений у границы с сектором Газа, чтобы перехватывать ракеты, пока те еще находятся в воздушном пространстве сектора – до проникновения на территорию Израиля. После того как эти комбинированные системы будут полностью развернуты, существующие комплексы «Железный купол» будут переброшены на большее расстояние от населенных пунктов, чтобы обеспечить ответ на ракеты большей дальности.

Янив Кубовиц, «ХаАрец»,