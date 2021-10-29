Американцы разработают беспилотную сенсорную станцию для боевых самолетов

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Американские компании Kratos и General Atomics получили контракты от исследовательской лаборатории ВВС США на разработку и испытания беспилотной сенсорной станции (Off Board Sensing Station, OBSS). Как сообщает FlightGlobal, это будет дешевый беспилотник с открытой архитектурой, он сможет выступать в роли беспилотного ведомого.

О программе OBSS исследовательской лаборатории ВВС США известно мало. Она предполагает создание нового типа дешевого, но высокотехнологичного беспилотника. Срок эксплуатации этого аппарата не будет превышать нескольких лет, и никакие ремонтные работы для него не будут предусматриваться.

В октябре Kratos и General Atomics заключили с американскими военным контракты на разработку и летные испытания беспилотной сенсорной станции OBSS. Этот аппарат сможет быть беспилотным ведомым боевых самолетов, занимаясь поиском и сопровождениям целей с помощью радара и инфракрасных датчиков, и, возможно, нести вооружение.

Компании должны продемонстрировать, что могут разработать и испытать беспилотник дешево и быстро — все работы нужно завершить до конца следующего года.

Kratos говорит, что беспилотная сенсорная станция будет модульным беспилотником с реактивным двигателем, рассчитанным на самолетный взлет и посадку. Она планирует оснастить аппарат значительным количеством ударного оружия, чтобы он также смог выступать в роли внешнего оружейного отсека для пилотируемых самолетов.

Других деталей о проекте Kratos не раскрывает. Но, возможно, новый беспилотник будет версией ее XQ-58A Valkyrie с шасси. XQ-58A Valkyrie тоже создается в рамках программы по разработке относительно дешевых аппаратов, которые могли бы взять на себя часть ударных задач пилотируемых самолетов.