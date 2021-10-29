Адвокаты, представляющие интересы семей жертв малайзийского Boeing, пожаловались на запугивание из России

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Адвокаты, представляющие интересы семей жертв малайзийского Boeing, пожаловались на запугивание из России

Адвокаты, которые представляют интересы семей 298 человек, погибших в результате крушения малайзийского авиалайнера MH17 над Донбассом в 2014 году, подвергаются запугиваниям, им предложены меры по защите. Об этом сообщил нидерландский телеканал RTL.

Телеканал уточняет, что несколько членов адвокатской группы рассказали, что они подвергались слежке, когда возвращались домой из здания суда, или видели подозрительных мужчин, интересовавшихся их домашними адресами.

Нидерландский Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасностью (NCTV) в сентябре провел встречу с восемью адвокатами. В агентстве по борьбе с терроризмом считают, что запугать адвокатов и воспрепятствовать их работе пыталась Россия.

Юристам предложили защиту.

В интервью Reuters представитель ведомства заявила, что «в принципе, все стороны, участвующие в процессе по делу MH17, осознают физические и цифровые угрозы», но подчеркнула, что ее ведомство никогда не комментирует конкретные меры, которые принимаются в сфере безопасности.

Напомним, что лайнер, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом ракетой «земля-воздух», которая, по мнению международной следственной группы, была выпущена сепаратистами на Донбассе.