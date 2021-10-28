Звезда «Эмили в Париже» Лукас Браво сыграет с Джулией Робертс в фильме «Билет в рай»

Звезда сериала Netflix «Эмили в Париже» Лукас Браво сыграет в новом ромкоме «Билет в рай» (Ticket to Paradise), сообщает Deadline.

Главные роли в картине исполнят Джулия Робертс и Джордж Клуни. Также к ним присоединится Кейтлин Дивер.

В фильме расскажут о бывших супругах, которым приходится преодолеть разногласия ради счастья их общей дочери. Узнав о скором бракосочетании девушки, согласившейся выйти замуж за уроженца Бали, они отправляются на экзотический курорт в надежде убедить влюбленную дочь не повторять их ошибок раннего брака.

Съемки уже стартовали и проходят в Австралии. Постановкой проекта занимается режиссер Ол Паркер («Mamma Mia! 2»).

Премьера «Билета в рай» запланирована на 21 октября 2022 года.