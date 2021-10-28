Во Франции предотвратили попытку госпереворота

По данным следователей, смену власти во Франции планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, заключенный под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники. Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал «террористическое сообщество» с сетью филиалов по всей стране, куда входили действующие и отставные сотрудники полиции, жандармерии и военные. По итогам анализа переписки между участниками заговора, следователи выявили как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион.

По версии следствия, сторонники Дайе с полицейскими щитами и взрывчаткой планировали захватить Елисейский дворец, здания парламента, МВД и министерства вооруженных сил, а также какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы транслировать оттуда свою пропаганду. План получил название «Операция Лазурь».

Призывы к восстанию Дайе начал в конце 2020 года в Малайзии, где он скрывался от французских правоохранителей по обвинению в похищении восьмилетней девочки. В апреле 2021 года экс-депутат Дайе разослал некоторым французским парламентариям сообщение с лозунгами о том, что «республика больше не является доминирующей идеей», «пришел час расплаты». Лишь один депутат обратился в прокуратуру, после чего началось расследование.

Адвокат Реми Дайе Жан-Кристоф Бассон Ларби отвергает любые обвинения в терроризме своего подзащитного. По его словам, экс-депутат призывал «к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести».