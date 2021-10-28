Горбачев в интервью рассказал, почему развалилась «Перестройка» Известная трансгендерная актриса появилась на публике в платье » В сети опубликовали кадры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Spread the love















Октавиус против Паркера — в сети опубликовали кадры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Изображения появились в октябрьском выпуске журнала Empire, в котором также заметили упоминание ещё двух злодеев. Октябрьский номер Empire должен выйти 28 октября, однако изображения из него преждевременно попали в сеть. В открытом доступе оказались кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», на которых можно увидеть Питера Паркера и Отто Октавиуса, а также фотография со съёмок. Судя по ней, авторы кинокомикса не только использовали CGI, но и сделали модели «щупалец» Октавиуса. На утёкших страницах Empire с текстом о «Человеке-пауке» также заметили упоминания Ящера в исполнении Риса Иванса и Песочного человека, которого сыграл Томас Хейден Чёрч. Появятся ли они в фильме, по-прежнему неизвестно. Официально подтверждён только один злодей — Октавиус, которого вновь сыграл Альфред Молина. «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет 16 декабря 2021 года.















