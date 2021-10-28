Украдены ключи для подписи COVID-сертификатов некоторых стран ЕС

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Похоже, система COVID-сертификатов ЕС стоит на пороге большой проблемы с безопасностью хранения ключей для подписи сертификатов.

В сети на форумах активно обсуждается факт утечки ключей, как минимум нескольких стран ЕС, в том числе и в открытом доступе публикуются даже сами приватные ключи, хотя их достоверность не подтверждена.

За 300 евро предлагается выдача сертификата на любое лицо с подписью ключом Франции или Польши на выбор. И, в качестве доказательства, вчера в твиттере был опубликован QR-код сертификата, выданного на Адольфа Гитлера, который прошел вакцинацию Pfizer 1 октября. И подписан этот сертификат ключом Франции.

На данный момент, проблему детально изучают, как минимум, в Италии и Нидерландах которые сегодня и опубликовали эту информацию в СМИ.

Италия даже оперативно обновила свое приложение, и данный сертификат Гитлера с сегодняшнего дня больше не принимается, хотя еще вчера все было в порядке. Но, вероятно, это было просто быстрое решение добавления в черный список конкретного сертификата.

Словацкое приложение OverPass успешно принимает данный сертификат и считает его полностью действительным.

На данный момент, ни Франция, ни Польша, официально не признали утечки. Но если это все же произойдет, то это приведет к отзыву всех миллионов сертификатов, которые были подписаны скомпрометированными ключами, и перевыпуску сертификатов.

Alex Skorichenko