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США передадут 4,8 миллиона доз вакцин от COVID-19 странам Африки

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США направят более 4,8 миллиона доз вакцин от коронавируса четырем африканским странам, сообщили «Голосу Америки» в Белом доме.

Представители Белого дома сообщили, что получателей вакцин определил Африканский Союз, в который входят 55 членов.

Одна из беднейших стран мира, Чад, получит 115830 доз. Союзник США Египет, страна с большим населением, получит более 3634020 доз. Расположенный на западном побережье Африки нефтяной производитель Габон получит 101790 доз, а крупная страна на восточном побережье, Кения, получит 990990 доз.

Переданные вакцины компании Pfizer должны поступить в эти страны в пятницу или субботу, сообщили в Белом доме. Для выработки иммунитета человеку должно быть введено две дозы.

Ранее на этой неделе было объявлено, что США позволят Африканскому Союзу приобрести партию в 33 миллиона доз двухдозовой вакцины Moderna, которые изначально предназначались для США.

Служба новостей «Голоса Америки»

28 октября, 2021 | Category: США
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