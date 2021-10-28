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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

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Швейцария присоединяется к международному санкционному режиму, который предполагает введение ограничений из-за нарушения территориальной целостности Украины. Еще восемь граждан России включили в список санкций, которые ввели из-за аннексии Крыма. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам.

Лица, попавшие в список, — это российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Республики Крым. 11 октября они попали под европейские санкции из-за принуждения к исполнению российского законодательства на территории незаконно аннексированных Крыма и Севастополя.

28 октября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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