Известная трансгендерная актриса появилась на публике в платье В США выдали первый паспорт для третьего гендера » Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России Spread the love















Швейцария присоединяется к международному санкционному режиму, который предполагает введение ограничений из-за нарушения территориальной целостности Украины. Еще восемь граждан России включили в список санкций, которые ввели из-за аннексии Крыма. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам. Лица, попавшие в список, — это российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Республики Крым. 11 октября они попали под европейские санкции из-за принуждения к исполнению российского законодательства на территории незаконно аннексированных Крыма и Севастополя.















