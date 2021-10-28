Самый необычный фильм MARVEL скоро в кино

4 ноября 2021 года в украинский прокат выходит один из самых ожидаемых и загадочных фильмов осени — «Вечные«, супергеройская драма.

На роль режиссера среди многих кандидатов выбрали Хлои Чжао — американскую режиссерку китайского происхождения, которая никогда не работала в жанре супергеройского кино, но пленила студию своим взглядом на франшизу. В этом году Хлои Чжао получила премию «Оскар» в номинациях «лучший фильм» и «лучший режиссер» за картину «Земля кочевников», и стала второй женщиной-режиссером в истории, получившей эту награду. Сегодня Хлоя Чжао считается одной из самых интересных режиссеров ХХ века и весь кинематографический мир следит за ней очень внимательно.

Традиционно супергеройское кино собирает лучших из лучших актеров — способных не только привлечь медиа и собрать кассу, но и превратить комикс Marvel в увлекательное и содержательное зрелище. Поскольку «Вечные» — это команда героев, то в фильме Marvel собрался целый ансамбль знаменитостей, сыгравших супергероев: Анджелина Джоли появляется в роли Тэны, Сальма Хаек — в роли Аджаки, Ричард Мэдден — Икариса, Кумейл Нанджиан — Кинго, Брайан Тайри Генри — Фастоса, Лорен Ридлофф — Маккари, Лия Макгью — Спрайта, Дон Ли — Гильгамеша, Кит Гаррингтон — Дейна Уитмена, Джемма Чан — Серси, Барри Кеоган — Друига.

Супергеройский фильм «Вечные» основан на комиксах Marvel.

Кинолента «Вечные» познакомит зрителей над расой, чьи представители обладают особыми способностями и живут тысячелетиями. Они не вмешиваются в ход человеческой истории, но после того, как после событий фильма «Мстители: Завершение» проснулась какая-то сила, грозящая Земле гибелью, Вечным придется остановить грядущий апокалипсис.

Новый фильм «Вечные» станет третьей картиной в четвертой фазе киновселенной Marvel. Работа над лентой началась еще в 2018 году, а ее бюджет составляет 200 миллионов долларов.