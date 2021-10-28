Руководители антидопингового агентства Украины отправлены в отставку

Министр спорта Украины в среду объявил об отставке главы национального антидопингового агентства Ивана Курлищука и его заместителя. Это произошло на следующий день после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о возможных нарушениях антидопинговых норм, допущенных украинским агентством.

В заявлении министерства спорта признаётся, что были нарушены международные стандарты проведения допинг-тестов, и содержатся заверения в том, что Украина привержена борьбе с допингом.

В докладе ВАДА подведены итоги расследования, получившего название «операция Геркулес». В нём утверждается, что украинское антидопинговое агентство, в частности, заранее предупреждало спортсменов о допинг-тестах, причём, как утверждается, это продолжалось с 2012 года. Также, как утверждается, украинское агентство фальсифицировало документы о пробах — шесть проб были промаркированы как «внесоревновательные», в то время как в реальности были «соревновательными».

В докладе речь не идёт о каких-либо фактах сокрытия применения допинга украинскими спортсменами, подобных тем, которые были обнаружены в России, из-за чего российские спортсмены были лишены возможности выступать на соревнованиях под национальным флагом.

Однако нарушения будут рассмотрены комитетом по соответствию ВАДА, который может принять решение о санкциях в отношении украинского агентства, что потенциально может сказаться и на спортсменах.