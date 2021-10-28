Россия ограничит работу посольства США в Москве

Посольство США в Москве может прекратить выполнять большинство функций в следующем году, если не будет достигнут прогресс с Россией по вопросу об увеличении количества виз для дипломатов, предупредил американский чиновник.

Ранее в этом году США прекратили выдачу виз в Москве, для этого граждане России теперь вынуждены обращаться в посольство США в Варшаве.

«Нам нужно добиться прогресса в ближайшее время», – заявил журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

«Мы столкнемся с ситуацией – не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет сложно делать что-то, кроме как присматривать за самим посольством», – сказал он.

«Мы будем делать все, чтобы миссия оставалась открытой», – сказал он, предупредив, что выполнение других функций посольства, таких как отправка дипломатических депеш, будет затруднительным без дополнительного персонала.

Он сказал, что Соединенным Штатам не хватает людей для выполнения таких базовых задач, как открытие и закрытие ворот посольства, обеспечение безопасности телефонных звонков и обслуживание лифтов.

С 1 августа посольству было запрещено нанимать россиян или граждан третьих стран, из-за чего более 200 сотрудников миссий из числа местных жителей были уволены по всей России, сообщил Госдепартамент.

США жалуются на несоблюдение принципа взаимности в этом плане: Москва учитывает местных сотрудников в общем количестве американских дипломатов, в то время как Вашингтон учитывает лишь российских граждан в аналогичных подсчетах.

В американских миссиях в России работает около 120 человек, что намного меньше 1200 в 2017 году, в то время как в российских миссиях в США – около 230 человек, не считая персонала российской миссии при ООН в Нью-Йорке.

«У них гораздо большее присутствие здесь, в США, чем у нас в России», – заявил чиновник.

Отношения США и России осложнились по многим направлениям, включая обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы, хотя президенты Джо Байден и Владимир Путин договорились на саммите в Женеве в июне работать над установлением более стабильных отношений.