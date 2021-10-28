Президент Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове

Небольшое количество американских войск находится на Тайване для обучения тайваньских военнослужащих, заявила президент Тайваня Цай Инвэнь в интервью CNN, подтвердив присутствие американских войск на самоуправляющемся острове, который Китай считает частью своей территории.

Напряженность в отношениях между Тайванем и Китаем в последние недели усилилась на фоне усиления военного и политического давления со стороны Пекина, который не исключает возможность применения силы для установления контроля над островом.

«У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на повышение нашей обороноспособности», – сказала Цай Инвэнь в интервью CNN, которое транслировалось в четверг.

Отвечая на вопрос о том, сколько американских военнослужащих развернуто на Тайване, она сказала: «Не так много, как считалось».

Китай в последнее время неоднократно отправлял боевые самолеты в опознавательную зону ПВО Тайваня.

«Независимость Тайваня – это тупиковый путь, и у тех, кто ее поддерживает, не будет пути назад», – сказал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о комментариях главы тайваньской администрации.

«США должны придерживаться принципа одного Китая… а не тех идей, которые они придумывают в одностороннем порядке», – сказал он, добавив, что Соединенные Штаты должны прекратить военные и официальные взаимодействия с Тайванем.

Хотя несколько тайваньских и международных СМИ, в том числе агентство Reuters, ранее сообщали о подобных тренировочных мероприятиях с участием американских военнослужащих, официальное подтверждение может еще больше обострить отношения между США и Китаем в то время, когда Пекин проводит военные учения возле Тайваня.

Отвечая на вопрос о комментариях Цай Инвэнь, министр обороны Тайваня Цю Гочжэн сказал журналистам, что вооруженные силы США и Тайваня «довольно много и часто» взаимодействуют на протяжении долгого времени.

«Во время этих контактов можно обсуждать любую тему», – сказал он, добавив, что Цай Инвэнь не говорила о постоянном базировании американских сил на Тайване.

«Нет никакой связи между взаимодействием военнослужащих и размещением войск», – пояснил он, когда законодатели предположили, что постоянное присутствие американских военных могло бы быть предлогом для нападения Китая на остров.