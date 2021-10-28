Представлен компактный микроскоп с 800-кратным увеличением для смартфона

На краудфандинговой платформе Kickstarter стартовал проект по сбору инвестиций для первого в мире поляризационного микроскопа для смартфонов iMicro Q2p. По заявлению разработчиков из канадской компании QingYing E&T LLC, оптические характеристики крошечного устройства сопоставимы с профессиональным микроскопом, и при этом он значительно меньше по размерам и цене.
Устройство iMicro Q2p универсальное и подходит для любых смартфонов с камерой, работающих как под управлением Android, так и под iOS. Для получения микроскопического изображения, увеличивающего объекты до 800 раз, следует просто прикрепить iMicro Q2p на главную камеру смартфона и запустить специальное приложение. В демонстрационном видео на платформе Kickstarter представлены изображения и фотографии микроскопических объектов, неразличимых человеческим глазом.
Для работы с iMicro Q2p была создана удобная и простая подставка, обеспечивающая комфортную эксплуатацию микроскопа и интуитивно понятную фокусировку. Разработчики приводят некоторые технические характеристики устройства iMicro Q2p, цена которого составляет всего 49 долларов или 1% от стоимости профессионального поляризационного микроскопа.
Разрешающая способность iMicro Q2p составляет один мкм, размер устройства — всего полдюйма или около 1,25 см при массе всего полграмма. Компактный микроскоп удобен при транспортировке и хранении. Уровень искажений в iMicro Q2p сопоставим с аналогичными показателями профессиональных микроскопов.
Уже на старте проекта iMicro Q2p собрал 100 тысяч долларов инвестиций при необходимых для начала производства 10 тысячах долларов. До завершения инвестиционного периода еще остается немногим менее двух месяцев. Первые поставки iMicro Q2p будут осуществляться уже в апреле следующего года.
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