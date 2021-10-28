Представлен компактный микроскоп с 800-кратным увеличением для смартфона

На краудфандинговой платформе Kickstarter стартовал проект по сбору инвестиций для первого в мире поляризационного микроскопа для смартфонов iMicro Q2p. По заявлению разработчиков из канадской компании QingYing E&T LLC, оптические характеристики крошечного устройства сопоставимы с профессиональным микроскопом, и при этом он значительно меньше по размерам и цене.

Устройство iMicro Q2p универсальное и подходит для любых смартфонов с камерой, работающих как под управлением Android, так и под iOS. Для получения микроскопического изображения, увеличивающего объекты до 800 раз, следует просто прикрепить iMicro Q2p на главную камеру смартфона и запустить специальное приложение. В демонстрационном видео на платформе Kickstarter представлены изображения и фотографии микроскопических объектов, неразличимых человеческим глазом.