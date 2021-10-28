Основатель Gulagu.net заявил, что владеет крупнейшей фото-видео базой пыточного конвейера в российских лагерях и тюрьмах

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Основатель Gulagu.net заявил, что владеет крупнейшей фото-видео базой пыточного конвейера в российских лагерях и тюрьмах. Об этом он написал в открытом письме президенту РФ Путину. По его словам, пыточная система в колониях, лагерях и тюрьмах является единой системой унижения и принуждения заключенных и обвиняемых, которая существует и совершенствуется годами.

В тексте в частности говорится:

Организованное преступное сообщество, в которое входит целый ряд бывших и действующих высокопоставленных сотрудников ФСБ России и ФСИН при помощи подконтрольных им недобросовестных предпринимателей с использованием необоснованных ограничений распределили гос.контракты на поставку для ФСИН электроники, ПО, и т.п. на общую сумму более 10,000,000,000 рублей по заведомо завышенным ценам;

— Члены ОПС, используя оперативные возможности ФСБ и ФСИН, продвинули по внутритюремной иерархии в лидеры преступного мира своих конфидентов и негласных агентов, с помощью которых организовали массовые и систематические вымогательства денежных средств в якобы «общак», который де-факто обналичивался и передавался в объёме более 150,000,000 рублей коррумпированным сотрудникам ФСБ и ФСИН;

— с целью сокрытия серии своих тяжких и особо тяжких преступлений, члены ОПС из числа недобросовестных сотрудников ФСБ и ФСИН сфальсифицировали и сфабриковали ряд заказных уголовных дел в отношении независимых правозащитников координаторов Gulagu.net Владимира Осечкина (спец.операция М ФСБ и ГОУ ФСИН с инсценировкой якобы смерти М.В.Шнейдермана (план-легенда есть в нашем распоряжении), экс-координатора Gulagu.net Бориса Ушакова (конфидент Татьяна Козлова, завербованная в учреждениях УФСИН по Москве, по план опер.разработки и плану-легенде оговорила Ушакова Б.П. в изнасиловании); координаторов правозащитной организации «Сибирь правовая» Дмитрия Камынина и Владимира Тараненко.

Помимо этого в рамках у/д в отношении координаторов Gulagu.net и «Сибири правовой» были реализованы оперативные комбинации силами Управления «М» ФСБ и ГОУ ФСИН по вербовке программиста Gulagu.net Антона Фёдорова (его показания уже зафиксированы и стали предметом будущих публикаций) и при его соучастии 16 января 2020 года оперативники уничтожили социальную сеть Gulagu.net, ликвидировав более 100,000 мнений, постов и разоблачений/заявлений о конкретных фактах пыток, коррупции и иных преступлений.

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