ООН рассказала об изнасилованиях и убийствах мужчин, и женщин в ЦАР российскими наемниками

Гражданские лица, в том числе миротворцы, журналисты, гуманитарные работники и представители меньшинств в Центральноафриканской Республике подвергаются жестокому преследованию и запугиванию со стороны наемников ЧВК «Вагнера», говорится в заявлении ООН.

По словам экспертов, они получили сообщения об изнасилованиях мужчин, женщин и молодых девушек наемниками. «Неясно, сколько людей стали жертвами сексуального насилия, потому что выжившие боятся отдавать свои дела в суд, опасаясь возмездия», — отмечают эксперты.

Вагнеровцы работают в тесном сотрудничестве с армией ЦАР и полицией и участвуют в задержаниях, говорится в докладе. В связи с этим жертвы насилия часто не имеют доступа к правосудию. Они не осмеливаются подавать официальные жалобы, поэтому для преступников сохраняется «безнаказанность за злоупотребления».

ООН призвала правительство ЦАР прекратить все отношения с частными военными и охранниками, особенно с группой Вагнера.

«Мы настоятельно призываем власти соблюдать свои обязательства по международному праву и привлекать к ответственности всех виновных в серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, совершенных на их территории. Они должны обеспечить беспрепятственный доступ к правосудию и возмещение ущерба всем жертвам нарушений, включая злоупотребления, совершенные российскими частными военными и сотрудниками служб безопасности », — говорится в сообщении.

https://theins.ru/news/246021