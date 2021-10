Китай представил самый быстрый в истории квантовый компьютер Президент Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове » Обнаружен древнейший зародыш гигантского скопления галактик Spread the love















Международная группа астрономов обнаружила древнюю космическую структуру, которая, как считается, является протокластером галактик на пути к превращению в гигантского галактического скопления. «Зародыш» сверхскопления находится на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Земли, то есть ученые видят его таким, каким он был, когда возраст Вселенной составлял три миллиарда лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Исследователи проанализировали данные о двух тысячах объектов-кандидатов и обнаружили протокластер PHz G237.01+42.50 и G237. Для подтверждения открытия астрономы воспользовались объединенными силами Большого бинокулярного телескопа в Аризоне и телескопа Subaru в Японии. В результате удалось обнаружить 63 галактики, принадлежащие протокластеру G237. Авторы отмечают, что протокластер G237, похоже, образовывал звезды в десять тысяч раз быстрее, чем Млечный Путь. При такой скорости ожидается, что протокластер быстро израсходует звездное топливо и впоследствии превратится в сложную галактическую систему, подобную сверхскоплению Девы. Для подпитки звездообразующих регионов необходим постоянный приток водорода, однако ученым пока не известен источник. Все галактики во Вселенной являются частью гигантской структуры, напоминающей трехмерную паутину, называемую космической паутиной, в узлах которой находятся галактические сверхскопления. Астрономы считают, что волокна опосредуют перенос газообразного водорода из диффузной среды межгалактического пространства к протокластерам.