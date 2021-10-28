Новый костюм-экзоскелет работает 6 часов и помогает переносить грузы до 100 кг

Разработка экзоскелета проходила в рамках четырехлетнего проекта под названием «Тайваньская программа Железного человека» («Taiwan Ironman program»). Новый костюм стоит около $5,74 млн и заряжается от модуля литиевой батареи.

Время работы без подзарядки — более шести часов.

Чтобы снизить утомляемость солдат при переноске тяжелых объектов мы начали разработку силового костюма для военных в 2020 году. Его можно использовать в полевых операциях и перемещении боеприпасов и сверхмощного оружия, а также он может повысить мобильность и эффективность войск в миссиях по спасению в военное время и после стихийных бедствий. Джен Куо-куанг, главный разработчик экзоскелета

Экзоскелет позволяет пользователю поднимать тяжелые предметы и двигаться со скоростью 6 км/ч. Еще костюм помогает носить грузы на большие расстояния, при этом уменьшая нагрузку на ноги и тазобедренные суставы.

Человек в экзоскелете может поднять до 100 кг. Разработчики отмечают, что такое свойство будет полезно во время боевых действий.

До 2023 года авторы планируют разработать новую версию костюма.