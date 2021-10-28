Нефть упала до минимума за неделю на новостях о переговорах с Ираном

Рынок нефти пережил сильнейшее с августа падение на торгах в среду на новостях о том, что Иран возвращается к переговорам о снятии санкций, в том числе эмбарго на экспорт «черного золота».На 21.29 декабрьские фьючерсы на североморский сорт Brent снизились на 2,1%, до 84,58 доллара за баррель, а контракты на январь заключаются по 83,83 доллара за бочку — по минимальной за неделю цене.

Американский сорт WTI в Нью-Йорке подешевел на 2,5%, до 82,53 доллара за баррель.

Зашедшие в тупик весной и прерванные летом после президентских выборов в Иране переговоры по ядерной сделке в Вене возобновятся в ноябре, заявил главный представитель Тегерана Али Багери.

«Мы готовы начать переговоры», написал он в twitter на следующий день после того, как официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс предупредил, что «окно» может закрыться и седьмой раунд «необходимо провести немедленно».

По словам Багери, он имел «очень серьезную и конструктивную беседу» с замгенсекретаря внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который две недели назад ездил в Тегеран, чтобы обсудить скорейшее возобновление переговоров.

Иранская нефть нужна рынку, чтобы сбить цены, поднявшиеся до уровней, которых не было с 2014 года: страны ОПЕК+ пока не желают дополнительно увеличивать поставки сверх плана по 400 тысяч баррелей в месяц, несмотря на настойчивые требования США, Японии и Индии, отмечает стратег по сырьевым рынкам ING Уоррен Паттерсон.

Помня провал прошлой попытки заключить сделку с Тегераном, рынок будет оценивать перспективы осторожно, считает он, прогнозируя, тем не менее, что 1,3 миллиона иранских баррелей ежедневно вернутся на рынок в 2022 году.

Снятие санкций с Ирана поможет ликвидировать дефицит, который, по оценке Goldman Sachs, стал рекордным в истории: запасы в коммерческих резервуарах и танкерах, превращенных в плавучие хранилища падают со скоростью 4,5 млн баррелей в день.

Из миллиарда баррелей «излишков», накопленных в прошлом году, не осталось ничего, а к концу года запасы упадут до минимума с 2013 года, оценивает GS.

По прогнозу банка, это толкнет Brent к отметкам 90 долларов за баррель и выше.