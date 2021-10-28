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Найден способ предсказать тяжесть COVID-19

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Исследователи из США показали, что по маркерам метилирования ДНК человека можно определить не только наличие у него COVID-19, но и предсказать, насколько тяжело может протекать у него болезнь. Статья ученых, в которой они предлагают новый способ тестирования на наличие коронавирусной инфекции, опубликована в журнале Communications Medicine.

Ученые собрали образцы периферической крови у 164 пациентов с COVID-19 и 296 здоровых людей, служивших контрольной группой. По результатам анализа эпигенома исследователям удалось найти специфические для SARS-CoV-2 генетические маркеры, равно как и маркеры, по которым можно предположить тяжесть болезни. Специалисты подчеркивают, что последние присутствовали в крови пациентов уже при первом заборе крови.

28 октября, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости
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