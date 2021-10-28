Во Франции предотвратили попытку госпереворота В Великобритании нашли подешевевшие из-за Фредди Крюгера дома » Найден способ предсказать тяжесть COVID-19 Spread the love















Исследователи из США показали, что по маркерам метилирования ДНК человека можно определить не только наличие у него COVID-19, но и предсказать, насколько тяжело может протекать у него болезнь. Статья ученых, в которой они предлагают новый способ тестирования на наличие коронавирусной инфекции, опубликована в журнале Communications Medicine. У большинства экспресс-тестов и тестов на антитела к COVID-19 высок уровень ложноотрицательных результатов. Кроме того, по ним нельзя сказать, реплицируется ли вирус, и каким будет исход болезни. Решением, по мнению исследователей из Колорадского университета, может стать анализ маркеров, связанных с метилированием ДНК — процессом, при котором молекула модифицируется без изменения нуклеотидной последовательности. Ученые собрали образцы периферической крови у 164 пациентов с COVID-19 и 296 здоровых людей, служивших контрольной группой. По результатам анализа эпигенома исследователям удалось найти специфические для SARS-CoV-2 генетические маркеры, равно как и маркеры, по которым можно предположить тяжесть болезни. Специалисты подчеркивают, что последние присутствовали в крови пациентов уже при первом заборе крови.















