Национальная стрелковая ассоциация США стала жертвой хакеров-вымогателей

Банда хакеров-вымогателей, предположительно действующая из России, заявила, что ей удалось взломать системы Национальной стрелковой ассоциации (НСА) – самой влиятельной американской организации, выступающей в защиту права на оружие.

Хакерская группировка, называющая себя Grief, опубликовала в даркнете несколько файлов, судя по всему, относящихся к деятельности НСА.

Файлы, изученные агентством Associated Press, связаны с грантами, полученными НСА. Хакеры-вымогатели часто выкладывают файлы жертв в открытый доступ, чтобы побудить их заплатить выкуп.

Представитель НСА Эндрю Аруланандам заявил в Твиттере, что НСА «не обсуждает вопросы, связанные с физической или электронной безопасностью» организации и принимает «чрезвычайные меры» по защите своей информации.

Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, который не был уполномочен обсуждать ее публично и поэтому выступал на условиях анонимности, заявил, что у НСА возникли проблемы с ее системой электронной почты на этой неделе, что может быть признаком атаки программы-вымогателя.

Многие эксперты считают, что группировка Grief связана с бандой хакеров-вымогателей Evil Corp., которая проявляла активность ранее.

Министерство финансов США ввело санкции против этой группировки в 2019 году, заявив, что она похитила более 100 миллионов долларов у банков и финансовых институтов в 40 странах.