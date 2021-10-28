Китай представил самый быстрый в истории квантовый компьютер

Конкуренция между Вашингтоном и Пекином в сфере квантовых технологий нарастает. Физики в Китае утверждают, что построили квантовый компьютер, чья скорость работы и производительность превышает американский аналог от Google. Статью о разработке публикуют рецензируемые журналы Physical Review Letters и Science Bulletin.

Суперкомпьютер под названием Jiuzhang 2 может решить за одну миллисекунду задачу, на выполнение которой самой быстрой обычной машине потребовалось бы 30 трлн лет.

Также ученые рассказали о Zuchongzhi 2 — это улучшенная версия предыдущей машины, ее построили три месяца назад. Пань Цзяньвэй, ведущий автор нового исследования, заявил, что Zuchongzhi 2, программируемый сверхпроводящий квантовый компьютер с 66 кубитами, в 10 млн раз быстрее, чем 55-кубитный Sycamore от Google. При этом, у Jiuzhang 2 меньше приложений, но он может работать с невероятной скоростью — в 100 секстиллионов раз быстрее, чем обычные компьютеры. Но хотя характеристики этих новых машин намекают на вычислительную революцию, они не появятся на рынке в ближайшее время.

Пока оба компьютера могут работать только в специальной среде и только для гипер-специфических задач. И, даже при особой осторожности они все равно допускают множество ошибок. Китайские ученые заявили, что планируют исправить ситуацию в ближайшие 4-5 лет.