Ким Чен Ын призвал корейцев меньше есть

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Ким Чен Ын заявил о тяжелейшем моменте в истории КНДР — Газета.Ru | Новости

Правительство Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном призвало жителей страны меньше есть как минимум до 2025 года из-за серьезных проблем с продовольствием, вызванных пандемией. Об этом сообщает Daily Mail.

Как ожидается, в 2025 году Северная Корея откроет границу с Китаем, что улучшит ситуацию в экономике (границы были закрыты в 2020 из-за коронавируса). Но уже сейчас проблемы с продовольствием сказываются на жизни граждан КНДР, которые говорят о том, что им будет трудно пережить даже эту зиму. Жители рассказывают, что испытывают лишь отчаяние после призывов меньше есть со стороны властей.

Чиновники Северной Кореи списывают ситуацию с пустыми полками в магазинах на санкции, стихийные бедствия и коронавирус.

https://mignews.com/news/politic/kim-chen-yn-prizval-korejcev-menshe-est.html