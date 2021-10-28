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Киану Ривз в честь завершения съёмок «Джона Уика 4» сделал каскадёрам дорогой подарок

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Киану Ривз в честь завершения съёмок "Джона Уика 4" сделал каскадёрам дорогой подарок

После завершения съёмок новой части боевика «Джон Уик» актёр Киану Ривз подарил членам каскадёрской команды часы Rolex Submariner. Брюс Консепсьон, Джереми Маринас, Дэйв Камарильо и Ли Цян опубликовали фото часов в соцсетях.

Часы сделаны из стали и сапфирового стекла. На обороте каждого изделия есть гравировка «Пятёрка Джона Уика», имена каскадёров и благодарность от актёра. Стоимость часов — около 14,5 тысяч долларов (миллион рублей).

Релиз «Джон Уик 4» состоится 26 мая 2022 года. Главную роль в картине исполнил Киану Ривз, помимо него в фильме играют Иэн Макшейн (предыдущие части «Джона Уика»), Донни Йен («Ип Ман», «Изгой-один), Хироюки Санада («Мир Дикого Запада», «Мортал Комбат») и японско-британская певица Рина Саваяма.

Режиссёром ленты выступил Чад Стахелски, снявший все предыдущие части.

В рамках франшизы также готовят мини-сериал «Континенталь», который будет приквелом к фильмам.

28 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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