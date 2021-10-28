Кендалл Дженнер показала провокационую эротику в честь Хэллоуина

Американская супермодель Кендалл Дженнер поделилась снимками в откровенном наряде в честь Хэллоуина и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

25-летняя знаменитость снялась в образе невесты в преддверии праздника. На размещенных фото она позирует в кружевном нижнем белье белого цвета и высоких босоножках на каблуках и платформе. Образ манекенщицы дополнила длинная фата, прозрачные перчатки и макияж в нюдовых оттенках.

«Труп невесты», — подписала Дженнер публикацию, которая набрала больше пяти миллионов лайков. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под серией изображений. «Идеальна», «Какой шикарный образ!», «Кендалл, ты просто восхитительна», «Какая фигура», «Я в восторге», «Самая красивая женщина в мире», — высказывались поклонники.

В описании к посту модель указала, что автором съемки выступила фотохудожница Дана Триппе (Dana Trippe). Визажистом стала Мари Филипс (Mary Phillips), а стилистом — Дани Мишель (Dani Michelle).