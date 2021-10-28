Известная трансгендерная актриса появилась на публике в платье

Звезда «13 причин почему» посетила мероприятие American Ballet Theatre’s Fall Gala, которое состоялось в Нью-Йорке. Папарацци запечатлели ее в платье длины макси черного цвета с короткими рукавами и шлейфом, которое оформлено вырезом на спине и высокими разрезами по бокам.

Образ трансгендерной знаменитости дополнили короткая стрижка, нюдовый макияж, а также несколько украшений: кольца, браслет и серьги.

Томми Дорфман заявила о смене пола в июле в интервью изданию Times. «Вот уже год я живу и идентифицирую себя как женщина. Трансженщина», — сказала актриса. Кроме того, она попросила обращаться к ней в женском роде и призналась, что уже совершила трансгендерный переход.