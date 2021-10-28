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Израиль – мировой лидер по темпам прокладки оптоволоконных сетей для интернета

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Всего год назад Израиль занимал по этому показателю нижнюю строчку среди стран ОЭСР, но реформа министерства связи привела к тому, что уже в следующем году сверхбыстрый интернет будет доступен почти половине израильтян.

Главная причина – выход на рынок оптоволоконной связи группы «Безек», обещающей еще до конца текущего года обеспечить подключение к сверхбыстрому интернету более миллиона израильских семей. Но «Безек» не одинок. Компания IBS претендует на предоставление 40% израильтян возможности подключения к Сети по оптоволоконным кабелям.

По данным ОЭСР, на конец прошлого года Израиль выделялся самыми высокими темпами подключения населения к сверхскоростному интернету: на протяжении 2020 года число абонентов подскочило почти на 83%. На втором месте Великобритания (65%), на третьем – Бельгия (62%). При этом средний показатель по ОЭСР не достиг и 15%.

Это и не удивительно. На протяжении последних лет Израиль значительно отставал от многих других развитых стран по масштабам развертывания кабельной инфраструктуры для интернета. Отстает и сейчас.

На конец прошлого года в Южной Корее к сверхбыстрому интернету были подключены 85% домов и квартир, в Швеции и Новой Зеландии соответственно 75% и 70%. Эти страны – чемпионы, но и средний показатель по ОЭСР превышает 30%. В Израиле же он втрое меньше – только 10%.

НЭП

28 октября, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
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