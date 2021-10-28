Instagram позволил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис

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Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис, независимо от статуса аккаунта.

До сих пор функция была доступна только верифицированным аккаунтам или аккаунтам с большим числом подписчиков.

В Instagram подчеркнули, что дали возможность добавлять ссылки всем, так как получили множество откликов от пользователей, говоривших, что «тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение».

За последние несколько недель это уже третье крупное нововведение Instagram. Ранее соцсеть увеличила длительность видео, загружаемых в основную ленту, с одной минуты до часа, а также разрешила создавать совместные посты и Reels владельцам двух аккаунтов.