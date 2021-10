Представлен компактный микроскоп с 800-кратным увеличением для смартфона Киану Ривз в честь завершения съёмок «Джона Уика 4» сделал каскадёрам дорогой подарок » Индия запустила баллистическую ракету дальностью свыше 5 тыс. км — она покрывает большую территорию Китая Spread the love















Вооруженные силы Индии провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V с дальностью свыше 5 тыс. км. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на министерство обороны страны. Как передает ТАСС, ракета способна поражать большую часть Китая, что, по информации Минобороны Индии, согласуется с политикой страны по «обеспечению надежного минимального сдерживания на основе принципа неприменения первой оружия массового поражения». Пуск ракеты был произведен с островного испытательного ракетного центра у побережья штата Одиша в направлении Бенгальского залива.