Индия запустила баллистическую ракету дальностью свыше 5 тыс. км — она покрывает большую территорию Китая

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Вооруженные силы Индии провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V с дальностью свыше 5 тыс. км. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на министерство обороны страны.

Как передает ТАСС, ракета способна поражать большую часть Китая, что, по информации Минобороны Индии, согласуется с политикой страны по «обеспечению надежного минимального сдерживания на основе принципа неприменения первой оружия массового поражения».

Пуск ракеты был произведен с островного испытательного ракетного центра у побережья штата Одиша в направлении Бенгальского залива.