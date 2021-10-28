 
«  
  »

Индия запустила баллистическую ракету дальностью свыше 5 тыс. км — она покрывает большую территорию Китая

Spread the love

Вооруженные силы Индии провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V с дальностью свыше 5 тыс. км. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на министерство обороны страны.

Как передает ТАСС, ракета способна поражать большую часть Китая, что, по информации Минобороны Индии, согласуется с политикой страны по «обеспечению надежного минимального сдерживания на основе принципа неприменения первой оружия массового поражения».

Пуск ракеты был произведен с островного испытательного ракетного центра у побережья штата Одиша в направлении Бенгальского залива.

28 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  