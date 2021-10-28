Илон Маск раскритиковал «налог на миллиардеров» — это не пойдет ан пользу обществу по его мнению.

Инноватор и предприниматель Илон Маск, ставший на этой неделе самым богатым человеком в мире, выступил с критикой предложенного Демократической партией в конгрессе США «налога на миллиардеров».

Маск считает, вслед за другими критиками законопроекта, что после миллиардеров конгресс примется за миллионеров, а затем и за обладателей более скромных инвестиций. Кроме того, он отмечает, что принятие этого закона не поможет решить проблему госдолга страны.

Аппетиты «охотников за миллиардами» тревожат Илона Маска, состояние которого на этой неделе приблизилось к $300 млрд. Благодаря росту стоимости акций компании Tesla он сделался самым богатым человеком мира.

Ранее с критикой «налога на сверхбогатых» выступил бывший президент США Дональд Трамп, обозвавший сторонников законопроекта «левыми маньяками» и предсказавший, что в случае принятия закона богатые люди покинут США.

Среди предложений демократов, которые обсуждают новые триллионные вливания в экономику: ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния. Сейчас американские миллиардеры, которых насчитывается более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы не облагаются налогом до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества — эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.