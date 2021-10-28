Горбачев в интервью рассказал, почему развалилась «Перестройка»

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Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что роковыми для перестройки стали создание Государственного комитета по чрезвычайному положению и беловежские соглашения. Такое мнение он высказал в преддверии первой всероссийской конференции «Ветер перестройки», которая пройдет в Петербурге 28–30 октября.

Мероприятие посвящено изучению истории перестройки и проходит при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики и Музея политической истории России.

«Я убежден в исторической правоте перестройки, — отметил Горбачев в приветственном слове. — Хотя это не значит, что у нас не было ошибок и заблуждений, что нам всегда удавалось выдержать верный темп преобразований».

По его мнению, сводить результаты перестройки к одному лишь распаду СССР неправильно — главным был вектор перемен. Именно он позволил покончить с системой, тормозившей развитие страны, холодной войной и гонкой вооружений, подчеркнул Горбачев.

«Для перестройки оказались роковыми два удара: ГКЧП и беловежские соглашения. Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования», — добавил Горбачев.

Напомним, Михаил Горбачев недавно опубликовал в журнале «Россия в глобальной политике» статью «Понять перестройку, отстоять новое мышление». Экс-президент пожелал участникам конференции содержательного разговора и объективных оценок.