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Эмили Коларк с размахом отпраздновала полуюбилей. Ей исполнилось всего 35, но «мать драконов» сейчас — самая востребованная актриса Голливуда.
Британская актриса Эмилия Кларк 23 октября отметила день рождения. Черно-белыми кадрами праздника она поделилась в Instagram.
На свое 35-летие звезда Игры престолов организовала тематическую вечеринку в стиле легендарного нью-йоркского ночного клуба Studio 54.
Исполнительница роли Дейнерис Таргариен собрала близких и друзей, среди которых оказался коллега по сериалу Иэн Глен.
Для мероприятия Эмилия выбрала белое коктейльное платье с перьями от известного дизайнера Дэвида Кома.
«Вот это я называю веселым времяпровождением», – отметила Кларк в подписи к публикации и поблагодарила свою команду за организацию праздника.
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