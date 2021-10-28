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Эмили Коларк с размахом отпраздновала полуюбилей

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"Мать Драконов" отпраздновала день рождения
Эмили Коларк с размахом отпраздновала полуюбилей. Ей исполнилось всего 35, но «мать драконов» сейчас — самая востребованная актриса Голливуда.

Британская актриса Эмилия Кларк 23 октября отметила день рождения. Черно-белыми кадрами праздника она поделилась в Instagram.

На свое 35-летие звезда Игры престолов организовала тематическую вечеринку в стиле легендарного нью-йоркского ночного клуба Studio 54.

Исполнительница роли Дейнерис Таргариен собрала близких и друзей, среди которых оказался коллега по сериалу Иэн Глен.

Для мероприятия Эмилия выбрала белое коктейльное платье с перьями от известного дизайнера Дэвида Кома.

«Вот это я называю веселым времяпровождением», – отметила Кларк в подписи к публикации и поблагодарила свою команду за организацию праздника.

28 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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