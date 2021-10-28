Брюс Уиллис стал главарем наемников в трейлере боевика «Тупик»

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис продолжает сниматься в боевиках и скоро на экранах появится новый фильм с его участием «Тупик» (Deadlock).

Как сообщает «Скептик», в YouTube уже появился первый трейлер картины.

Вот только теперь он не спасает всех, а выступает в роли преступника по имени Рон Уитлок — главаря банды наемников, которые захватывают электростанцию.

В ленте кроме Уиллиса также снимались Патрик Малдун, Лоренцо Антонуччи, Мэтью Марсден и другие. Режиссером выступил Джаред Кон.

Премьера запланирована на 3 декабря этого года.

Напомним, что в следующем году выйдет еще один боевик с Уиллисом «Корректирующие меры».