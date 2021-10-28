Бомбардировщики ВВС США тренируются топить российские корабли

В последние годы службы бомбардировщики B-1 будут нести невидимые противокорабельные ракеты, чтобы угрожать флотам противника. За последние годы масштабные учения над Черным морем подчеркнули новую роль ударного бомбардировщика с поворотным крылом, передает «ИноСМИ».

С гондолами целеобнаружения на брюхе, бомбардировщики с кодовыми названиями Dark 01 и Dark 02 полетели на восток над Северным морем, пополнив свои топливные баки благодаря как минимум одному KC-135 ВВС США с базы Королевских ВВС Милденхолл, а затем полетели на юг к Черному морю. Польские и румынские ВВС, а также контингент канадских ВВС в Румынии отправили на сопровождение B-1 истребители — во время конфликта незаметным бомбардировщикам может потребоваться эскорт для защиты от российских истребителей.

Черное море стало гораздо опаснее после присоединение Крыма к России. «С тех пор полуостров превратился в настоящую крепость на юго-восточном фланге НАТО», — отмечает Forbes.

Кремль отправил в Крым корабли, истребители и ракеты. Корабли НАТО и самолеты-разведчики бороздят международные воды и воздушное пространство, следя за развитием событий. В военное время Черное море превратится в тир. И бомбардировщики B-1 могут стать лучшими стрелками.

Сфера деятельности В-1 изменилась. После 20 лет полетов над пустынями и горами эскадрильи B-1 переключились на воду. Бомбардировщик с дальностью полета 8 000 километров и грузоподъемностью 25 тонн идеально подходит для морских заданий.

В 2017 году B-1 первым из самолетов ВВС США был переоборудован под новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM) — невидимый боеприпас дальностью 480 км с высокотехнологичной многорежимной головкой самонаведения (ГСН). Каждый B-1 может нести 24 ракеты.

Пара B-1 может выпустить по Балтийскому флоту России 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе.

B-1 регулярно отрабатывают удары LRASM. В ходе боевого вылета 19 октября два бомбардировщика пролетели через международное воздушное пространство над Черным морем. Минимум один турецкий KC-135 вылетел на дозаправку, после чего они вернулись обратно в Фэрфорд.

Тогда-то на перехват и поднялась пара истребителей Су-30 ВМФ России из Крыма. Истребители летели бок о бок, а бомбардировщики пополняли баки. «Проникнуть в российское воздушное пространство экипажи B-1 даже не пытались. А в военное время в этом и подавно не будет никакой нужды. Благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО», — отмечает аналитик Forbes.