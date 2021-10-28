Американские ученые изобрели точную навигационную систему без GPS

«Вакуумная камера размером с авокадо — первое в своем роде такое навигационное устройство: энергоэффективное, небольшое, но надежное. Когда-нибудь, возможно, именно оно откроет новую эру навигации», — сказал один из создателей, Питер Швиндт.

Квантовое зондирование, которое лежит в основе прибора, может работать без мощной вакуумной системы. Это позволяет уменьшить размер камеры до практичного размера без потери качества. Для предотвращения загрязнения внутренних частей аппарата, ее поверхность сделана из сапфира и титана. По задумке изобретателей, камера должна эффективно работать в течение многих лет.

Бесчисленные устройства по всему миру используют GPS для поиска пути. «Но сигналы GPS могут быть заглушены или подделаны, что может привести к отключению навигационных систем как на коммерческих, так и на военных транспортных средствах», — сказал Швиндт.

Поэтому вместо того, чтобы полагаться на спутники, по мнению ученых, будущие транспортные средства должны отслеживать свое местоположение сами.

Команда лаборатории Sandia National Laboratories продолжает тестировать новое устройство. Их цель — сохранить его герметичным и работоспособным в течение пяти лет. Отдельно они изучают способы оптимизации производства.